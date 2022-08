Vrací se Einstein Kotek i Modrava

„Příprava byla taková, že jsem měl dvě hodiny boxu. Byl jsem překvapený, protože když to vidíte v těch filmech o Rockym a podobně… Zkrátka dáte někomu pěstí a je to. Já jsem do této doby nikoho neuhodil a před zrcadlem v tělocvičně jsem zjistil, že vypadám neskutečně vtipně. To se ale k té mé postavě Filipa hodí, protože on ten box úplně neumí, tak jsem se za to schoval,“ uvedl Vojtěch Kotek.