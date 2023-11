Variace opět propojily kinematografii s hudbou

Zazněla díla Josepha Haydna, árie z Mozartových oper zpívali sopranistka Kateřina Kněžíková a tenorista Petr Nekoranec, na závěr orchestr provedl Beethovenovu Symphonii č. 5 c moll zvanou Osudová. Nadšené publikum odměnilo koncert dlouhotrvajícím potleskem vstoje.

Filmový program pozval návštěvníky Variací na předpremiéru dvou filmů, které diváci uvidí už v prvních dvou měsících roku 2024. Hned 4. ledna vstoupí do kin Zásah štěstím, padesátý film klasika světové kinematografie Woodyho Allena.

Zkoumá v něm, do jaké míry jsme strůjci vlastního osudu a jakou roli hraje v našich životech náhoda a štěstí. Allen se k natočení filmu vydal do Paříže a poprvé netočil v angličtině, ale do rolí obsadil francouzské herce.