RECENZE: Napoleon pro mládež i milovníky bitev

Třeba popravu Marie Antoinetty, která ve velmi naturalistickém vyobrazení ještě pod úvodními titulky drasticky ukončí jednu epochu, Velkou francouzskou revoluci, pád jejího vůdce Robespierra, Napoleonův vzestup, tažení do Egypta, dobyvačné války s důrazem na nejznámější bitvy včetně té u Slavkova. A dobývání Ruska a po vstupu do vypálené Moskvy postupný pád.

Zní to skoro nudně, ale nudné to rozhodně není. Scott je totiž velký vypravěč a Phoenix výtečný herec, který minimalistickými prostředky představí Napoleona ve vší jeho složitosti. Jako člověka, který si dokázal získat davy, dobyl ohromná území, nic mu nebylo dost, sám se prohlásil císařem, ale pád unést nedokázal.

Zejména v této linii je znát násilné krácení, některé pasáže nenavazují tak, jak by člověk očekával. A řada vedlejších, ale důležitých postav vstupuje do děje, cosi dokonce podstatného učiní, ale pak nečekaně a nelogicky mizí.

Co je ovšem zcela ohromující, jsou bitvy. Jejich choreografie je nevídaně nápaditá, záběry celků opulentní, detaily zobrazí všechny válečné hrůzy, aniž by od nich kamera sebeméně odvrátila zrak. A pohled na hořící Moskvu a Napoleonův údiv nad tímto „trikem“, který odstartoval jeho zkázu, bere dech.

Film Napoleon nepřináší z hlediska sdělení nic, co by na jedné straně nebylo z historie dostatečně známé. Současně je dílem fantazie scenáristy Davida Scarpy, kterou Scott ještě rozvinul. Nezabývá se psychologickým zázemím hrdinů, nezkoumá, proč byl Napoleon takový, jaký byl, ani proč ho Josephine milovala.

Je to však každopádně poutavé vyprávění a velká podívaná. To není málo, ale není to zase tak úplně všechno, co by člověk od filmu s lakonickým názvem Napoleon čekal.