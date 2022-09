Uljana Donátová: Písničky Hany Zagorové ctím a mám je ráda

Abych pravdu řekla, s touhle vizí přišli producent Michal Běloušek a ředitel Divadla Kalich Michal Kocourek. Michal Běloušek hledal někoho, kdo by napsal scénář, příběh. A protože jeho paní četla mé knížky, zavolal mi a zeptal se, jestli bych do toho šla. Nejdřív jsem se vyděsila, protože jsem to nikdy nedělala. Ale pak jsem si řekla, že výzvy jsou pro život dobré. A rozhodla jsem se, že to zkusím.