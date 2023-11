U některých Rzewského skladeb je potřeba hlas, uvedl pianista Vandewalle

Co pro vás znamená hrát hudbu vašeho blízkého přítele Frederika Rzewského?

Znamená to být konfrontován s jednou z nejzajímavějších klavírních hudeb naší doby napsanou s hlubokou znalostí toho, co nástroj dokáže, což není žádné překvapení, protože Rzewski sám byl velký pianista. Samozřejmě je v tom taky osobní aspekt, protože jsem ho velmi dobře znal.

Hudba není nikdy snadná a Frederic mi říkával, že obdivoval Chopinův nápad dát něco velmi virtuózního obvykle na konec, a to i v jinak poklidných skladbách, aby zabránil průměrným pianistům hrát jeho díla.

Další schopností, která je potřeba u některých skladeb Rzewského, je hlas, protože je tu dost kompozic zahrnujících text nebo jiné vokální zvuky. To jasně otevírá další šuplík dovedností, které jsou nezbytné, jako výslovnost, schopnost recitace a barva hlasu.

Jaké to je nebýt jen pianista, ale také vypravěč?

De Profundis je opravdu mistrovské dílo. Už způsob, jakým je sestaven text ze slavného dopisu Oscara Wilda z vězení, je mistrovský. Rezonuje ve mně, protože přesto, že je po velkou část díla nálada pochopitelně ponurá, neboť Wilde trpí, tak konec je poctou tvůrčím schopnostem, síle představivosti, kterou vyvolává umění. Konec vyjadřuje pevnou víru v umění a imaginaci, které jsou bytostně lidské a možná nejvíce určující pro to, co z nás dělá lidské bytosti - samozřejmě pokud se někdo rozhodne dívat se na to tímto způsobem. Hovoří také o odporu k viktoriánské společnosti, ve které žil, s veškerým jejím pokrytectvím a dvojí morálkou.