Americký saxofonista Anthony Braxton před premiérou opery Trillium X: Všechny cesty vedou k Wagnerovi

Není to jako v Americe, kde když má budova dvacet let, strhnou ji a postaví novou. V Evropě můžete vidět spojení minulosti se současností, což je podle mého názoru zdravější. Praha mi kromě jiného pomohla lépe porozumět Americe, stejně tak pochopit, co je to Evropa a v čem se od Ameriky liší.