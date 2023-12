The Smashing Pumpkins vystoupí v létě v Praze

Kapela se do Prahy vrátí po pěti letech. Její poslední vystoupení se odehrálo ve Foru Karlín a zazněly na něm skladby, které k historii kapely neodmyslitelně patří.

The Smashing Pumpkins vznikli v americkém Chicagu v roce 1988, přičemž v období 2001 až 2005 nebyli aktivní. V čele formace stojí zpěvák, kytarista a skladatel Billy Corgan. Kapela vydala dvanáct alb, první Gish v roce 1991, dosud poslední Atum: A Rock Opera in Three Acts je z roku 2022.