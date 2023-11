Ed Sheeran přidává druhý koncert. Přijedou rovněž Nickelback, Jacob Collier, Troye Sivan, Cirque du Soleil i Jimmy Carr

Vstupenky na jeho první show už jsou vyprodané, a tak pořadatelé z Ameby Production přidali druhý koncert. Odehraje se o den později než ten první, a to 28. července 2024. Jako speciální host vystoupí britský písničkář Calum Scott.

Live Nation hlásí řadu dalších skvělých koncertů. Své nové album Get Rollin’ bude příští rok v Evropě představovat kanadská rocková formace Nickelback.

Nickelback je kapela, která si už řadu let drží vysoký rockový standard.

Australský herec, zpěvák a model Troye Sivan je v šoubyznysu už od roku 2006 a daří se mu v podstatě vše, na co sáhne. Popové písničky ze svých tří alb přijede představit 9. června příštího roku do sportovní haly Fortuna na pražském Výstavišti. Vstupenky v ceně od 1290 Kč se začnou prodávat příští týden.

S inscenací Corteo se do Prahy příští rok vrátí kanadský Cirque du Soleil. V České republice má desítky tisíc příznivců, pročež není divu, že se v pražské O2 areně usadí hned na více dnů, a to od 25. do 29. září.