Skončily Případy 1. oddělení. A je to škoda

· Po inverzním počasí, které bude panovat v Česku v tomto týdnu, se výrazně ochladí po 5. prosinci. Noční teploty by mohly klesnou až k minus osmi stupňům Celsia, průměr by se měl držet kolem minus tří stupňů Celsia. Denní teploty by se měly držet jen lehce nad... Celý článek