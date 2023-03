Seriál Stíny v mlze se na obrazovky ČT vrátí druhou řadou

„V druhé řadě seriálu navazujeme na tu první s odstupem zhruba tří let, což znamená i změny v životech našich hlavních postav. Samotné kriminální případy nabídnou vhled do různých prostředí a sociálních vrstev. Více než z podsvětí máme pro diváky spíše připraveny příběhy obyčejných lidí, kterým se v životě něco pokazilo, nebo se zkrátka ocitli ve špatný čas na špatném místě,“ uvedla kreativní producentka Kateřina Ondřejková.

„Důvody ke zločinům jsou hodně fádní. Většinou jde o žárlivost, prachy, nevěru, a to by bylo pořád na jedno brdo. Rafinovaných zločinců moc není, jak víme od odborných policejních konzultantů. Takže většinou jde o fikci, ale třeba jedenáctý díl je inspirovaný reálnou kauzou korupce ve fotbale,“ řekl režisér. „Druhou sérii od první odlišuje především to, že se těžiště zájmu přesouvá i na rodinu Magdina parťáka Martina Černého, a to velmi vyhroceným stylem,“ dodal.