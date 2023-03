Ondřej Kokorský: Při natáčení seriálu Dobré ráno, Brno! jsem se bavil

Jaké reakce máte na seriál Dobré ráno, Brno!?

Reakce jsou stále rozporuplné. Polovina lidí je nadšena, polovina ne.

Proč si myslíte, že to tak je?

Starší lidé se s ním moc nesžili. Slyšel jsem i otázky, co je to za blbost, proč se to točilo a tak.

Snažili jsme se to nějak pojmenovat. Možná je to tím, že moc nerozumí humoru, který je asi bližší mladším. Děláme si legraci sami ze sebe a je to trochu za hranou. Musím ale přiznat, že jsem se při natáčení bavil.

Bavil jste se i při natáčení scény vyšetření hemoroidů?

Ano, i při ní. S Martinem Kyšperským, který hrál lékaře, to snad ani jinak nejde.

Nedělá vám problém obnažit se před kamerou?

Co se týče nahé scény v kostymérně, té situaci jsem porozuměl. Režisér se zeptal, jestli mi to nevadí, a já řekl, že ne. Jen jsem se pak ptal synů, když ten díl uvedli v televizi, jestli na to ve škole neslyšeli nějaké negativní reakce. Ubezpečili mě, že ne.

Foto: Petr Horník, Právo Hraje a zpívá v kapele.

S režisérem Janem Prušinovským to nebyla vaše první zkušenost. Předtím jste s ním točil Chyby, v nichž jste hrál úplně odlišnou postavu grázla.

Hezky se to střídá. Při natáčení Chyb jsme se ještě tolik neznali. Tehdy jsem dostal poprvé větší roli. Ne že bych neměl zkušenosti s prací před kamerou, ale takhle velkou zodpovědnost jsem ještě neměl. To jsme si ještě ani netykali, nějak na to nebyl čas. S tím jsme začali až při natáčení Dobrého rána.

Při Chybách jsem začal chápat svobodu, kterou chce Jan Prušinovský dávat hercům na place. Nedrží nás v mantinelech. Když jsme pak při natáčení seriálu se Zuzanou Zlatohlávkovou něco vymysleli, vždycky nám říkal: Co zase děláte za kraviny? Však já se z toho vystříhám.

Beru jako největší ocenění své dosavadní práce, že mě Honza Prušinovský na základě menší role v Chybách obsadil do velké role v seriálu. A úplně jiné. Asi jsme si sedli.

Byl jste někdy před natáčením pozvaný jako host do skutečného Dobrého rána?

Došlo k tomu až v den, kdy byl v televizi premiérově odvysílán první díl seriálu. Byli jsme tam se Zuzanou, a dokonce jsme začali Dobré ráno uvádět. Ale pak nám do toho skočili, protože nám to zase tak moc nešlo.

Bylo to o moc jiné než vaše role?

Úplně, protože tam není čas na chybu. Když jsme seriál točili, měli jsme prostor a čas, mohli jsme si říct, že něco uděláme jinak, než jsme plánovali. Ale v živém vysílání to prostě musí plynout. Vrátit se nelze.

Dobré ráno, Brno! trailerVideo: Serial Killer - Mezinárodní festival seriálů

Máte před sebou nějaké další natáčení?

Mám, ale ještě nemohu prozradit, o co půjde. Jen to, že se jedná o česko-slovenskou produkci a že si kvůli roli nechávám narůst vousy. Žena z toho není moc nadšená.

Od roku 2011 hrajete v Divadle Husa na provázku. Teď však máte zkrácený úvazek. Proč?

Údajně kvůli tomu, že pro mě nemají práci.

Vždyť tam hrajete v řadě představení…

Nevím, moc té situaci nerozumím. Já tam ale vlastně končím úplně. Teď mám na rok zkrácený úvazek a příští rok už tam budu jen jako host ve dvou představeních. Mrzí mě to, samozřejmě. Na druhou stranu je to osvěžující, byl jsem tam jedenáct let. Teď jsem nazkoušel nové představení v Hradišti a v brněnském divadle FESTE. Ale věřím, že se do Husy na provázku jednou vrátím.

Jste také truhlář. Máte vystudovanou nábytkářskou střední školu.

Vystudoval jsem ji, pak jsem asi tři roky truhláře dělal a potom jsem šel na JAMU. Teď už kutím jen doma. Momentálně mám rozdělanou postel pro syny.

Co vás přivedlo ke studiu na JAMU?

Na střední mě oslovil učitel ekonomie, že bych měl zkusit herectví. Ale to nevyšlo. Náhodou jsem se pak dostal do amatérského divadla svého kamaráda a zkusil přijímačky na JAMU znovu. To už vyšlo.

Foto: Petr Horník, Právo Ondřej Kokorský

Co hrajete v nezávislém profesionálním divadle FESTE?

Nazkoušeli jsme hru o alkoholičkách, jmenuje se Ještě není tma, ale stmívá se. Hraji také v představení Štěstíčko, které je o bezdomovcích, problematice bydlení a tak.

Takže to jsou spíš hry na témata, která hýbou společností.

Je to myšleno jako sociální divadlo. Moc se mi ten projekt líbí.

Co vás na herecké práci nejvíc baví?

Nejzábavnější je, že můžu být pokaždé někým jiným. Rád třeba vzpomínám na to, když jsme v Divadle na provázku hráli Ze života hmyzu v režii Vladimíra Morávka. Hrál jsem těhotnou paní Cvrčkovou a byla docela fuška pochopit, jak si režisér následující porod představuje. Bylo to hodně odrozených hodin.

U porodu svých synů jste byl?

Ano, byl, samozřejmě. A jeden mi doteď musí platit pokaždé na své narozeniny hamburger, protože když to přišlo, zrovna jsem čekal na hamburger, který jsem měl zaplacený. Volali mi, že žena začala rodit. Já sedl na kolo, protože na něm jezdím všude, a stihl jsem to.

Foto: Petr Horník, Právo Na kole jezdí téměř všude.

Zpíváte a hrajete prý také na kytaru v kapele. V jaké?

Ona se moc nejmenuje, protože vlastně moc není. Vzniká často a zaniká ještě častěji. Ale na internetu je jeden záznam, starý asi deset let, kapely Žádný cígo, jedem. Ta byla na provázku. Druhá se jmenovala Tři tečky a vykřičník, ale to bylo jen z důvodu, že byl vánoční večírek, na kterém potřebovali kapelu. Klukům se to líbilo a od té doby si každý týden píšeme, kdy uděláme zkoušku. Zatím neproběhla. Je však pravda, že mým velkým snem je si ty písničky natočit.

