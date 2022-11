Žiži. Sloupek Štefana Švece

Kolem vrcholku Žiži je i dnes dost důležitých budov. Staré proboštství, kde míval pražský biskup své první sídlo, katedrála, v níž probíhaly korunovace českých králů, starý královský palác i kanceláře dnešních prezidentů. Místo jako by si drželo ducha posvátné vlády.

Americký historik Timothy Snyder napsal knihu Krvavé země o prostoru dnešního Běloruska, Ukrajiny, části Polska a Pobaltí. Vypadá to, že ty obří kusy území jsou odsouzeny ke krutým dramatům a kolektivním tragédiím, které se na nich opakovaně odehrávají. Jak moc jsou brutální, nám dojde ve srovnání s osudy Čech, v jejichž údolíčku se všechny světové bouře obvykle uklidní, ztiší, zakulatí a postupně zhasnou.

Baví mě představa, že skutečnými aktéry dějin nejsme my lidé, ale místa. Mají svůj charakter, vyvíjejí se z našeho pohledu příliš pomalu a my jsme pro ně jen proměnlivá, nezřetelná matérie, do níž se otiskují. Na Žiži máme sklony se klanět velkým věcem, na I. P. Pavlova honíme prasata tam a zpátky, zatímco na nás pořvávají žebráci. Ztělesňujeme aktuální stav místa a po nás přijdou další, kteří budou dělat totéž podle toho, kde se jako jednotlivci ocitnou.