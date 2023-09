Strejda v tílku. Jak dopadla divadelní inscenace O Pavlovi?

A to přesto, že knižní předloha je čitelná také díky tomu, že máte již od začátku tušení, že to všechno špatně dopadne. Daňa Horáková, navzdory žánru autobiografie, pracuje s napětím i čtenářským očekáváním. Na divadle však přihlížíte komickým scénkám, které jsou sice někdy skutečně vtipné a dobře zahrané, ale nejsou svázané žádným kontextem. A divákovi mrazivou situaci, kdy žena v cizí zemi živí svého muže, který zůstává v posteli sám se sebou, zdrogovaný a opilý, plný pochybností o vlastních tvůrčích schopnostech, nijak nepřiblíží.

Nepomáhá tomu ani Anežka Kubátová, která se často uchyluje k roli jakéhosi retro diblíka. Zdatně sice napodobuje Horákové dikci, a naplňuje tak tvůrčí záměr autorské dvojice zachovat tón knihy a zdůraznit Daninu činorodost, ale co fungovalo v knize, nefunguje na jevišti. Pavla Juráčka pak hraje Michal Bednář, který se fyziognomicky ani svou podstatou na roli nehodí. V jeho podaní není Juráček ani toxický, ani děsivý. Je to směšný ochlasta (ano, i takovou stránku Juráček měl, ale nebyla jediná), který chodí po pódiu v odrbaném tílku od ničeho k ničemu a je tu jenom proto, aby zvýraznil morální bezúhonnost své partnerky, která by mimochodem také stála za hlubší uchopení.