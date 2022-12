Nelidi. Polemický sloupek Štefana Švece

K dalším skupinám se chováme jako k věcem. Množíme a vykrmujeme je co nejefektivněji po způsobu výroby průmyslového zboží. Strojově je zabíjíme a na nekonečných pásech pak miliony jejich těl zpracováváme na potravu, textil nebo hnojivo.

Z rozhovoru s filosofem Peñou-Guzmánem se zdá, že bychom se měli ke zvířatům chovat lépe, protože se jim zdají sny. Jako by prokazatelné vědomí bylo automatickým důvodem, proč tvora, který jím disponuje, nezabíjet.

Nesouhlasím s tím. Zabíjení je proces nadesignovaný přírodou. Mnohá zvířata, jistě povzbuzena svými sny, zabíjejí a žerou jiná zvířata bez ohledu na to, že ta mají sny taky. V dávných dobách člověk zabíjel, nebo byl zabit, drápy proti oštěpu. My jsme své zbraně zdokonalili, takže dnes vítězíme snadněji.

Dobře. Jsou-li nám zvířata tak blízká, jak víme, že prostě neděláme přirozenou věc? Kdyby své zbraně zdokonalili tygři, snad by si nás taky chovali v nadbytečném množství v kotcích na záhryz. Pokud by mravenci mohli kompletně sežrat lidstvo, tak to udělají.