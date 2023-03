Jakub Rákosník: Jak nejlépe naplnit cíl ÚSTR?

Spolupracoval jsem s tímto oddělením dosud jen okrajově. Jeho práci však sleduji dlouho a považuji ji za to společensky nejužitečnější, co ÚSTR dokázal vyprodukovat. Jistěže, to množství kritických edic, vědeckých studií a monografií má též svou hodnotu. Ale spíše pro nás historiky. Oddělení vzdělávání dokázalo rozjet skvělé věci, které mohou významně pomoci v situaci, kdy si zoufáme nad nedostatečnou výukou dějin 20. století na základních i středních školách.