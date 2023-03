ÚSTR jako skanzen myšlení? Sloupek Saši Uhlové

Současné vedení, které vzalo směřování ústavu pevně do rukou, se neštítí vyhazovat zaměstnance jak na běžícím páse a umlčovat nepohodlné názory. Na skladě mají „zakázanou“ knihu, kterou dlouhé měsíce nechtěli pustit do distribuce, a snad nejvtipnější je, že odmítají zapůjčit místopředsedovi Senátu Tomáši Czerninovi výstavu o české šlechtě a jejích postojích v době Mnichova. Na její přípravě se totiž podílel minulý ředitel. Výstava by snad zapůjčit šla, pokud by tedy nebylo uvedeno jeho jméno.