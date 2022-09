Rumunská dechovka se loučí koncerty a poslední deskou

Rumunská romská kapela Fanfare Ciocărlia označovaná kvůli zběsilému tempu za nejrychlejší dechovku na světě je na svém posledním turné, v jehož rámci vystoupí v pondělí a v úterý v pražském Paláci Akropolis. Skupina na podzim také vydá své poslední album It Wasn´t Hard To Love You.

Foto: Rachot/Arne Reinhardt Fanfare Ciocârlia

Článek Soubor za čtvrtstoletí odehrál přes 3000 koncertů po celém světě. Začal hrát na konci devadesátých let v době, kdy byly balkánské romské dechovky populární. Zatímco ostatní kapely postupně mírnily svá tempa a nasazení a jejich repertoár začal být přístupnější mainstreamovému publiku, soubor ze zapadlé vesnice Zece Prajini u hranic s Moldavskem mu zůstal věrný, i když na novějších albech se objevovaly i coververze filmových písní k bondovkám nebo úprava Ellingtonovy skladby Caravan. V jeho projevu je pořád patrný vliv tureckých vojenských kapel, které postupně vyměnily tradiční dechové nástroje za evropské žestě, ale původní pojetí hry si ponechaly. Skupinu objevil roku 1996 německý hudební nadšenec Henry Ernst. Když soubor přivezl na západ, slavil okamžitý úspěch díky svému punkovému nasazení. Formace Fanfare Ciocărlia natočila osm alb, z nichž řada pronikla do čela žebříčků, a jejich nahrávky se dočkaly řady remixů. Turecký dokumentarista Fatih Akin zachytil jejich triumfální koncerty v berlínských klubech.