Režisér Tomáš Svoboda o Indiánovi: Je to humor s vážnou tváří

Ve čtvrtek vstupuje do kin další komedie. A nutno říci, velmi netradiční, alespoň co se týče námětu. Jmenuje se Indián a jeho hlavní hrdina Ondřej (Karel Roden) je původně dravý pražský finančník, workoholik, do nějž náhle - kdesi nad Amerikou - vstoupí duch indiánského náčelníka. Jeho život se tím zcela změní. A nejen jeho.

Článek „Vždycky mám rád, když je komedie bez přívlastků. Aby nebyla ještě třeba bláznivá, ale stačí, když je prostě a jednoduše vtipná. Indián ale není prvoplánová prd…,“ říká režisér filmu Tomáš Svoboda. Z filmu Indián K volbě Karla Rodena pak dodá: „On je velká herecká persona. A jako taková ke každé své roli přistupuje… Jeho přičiněním ten humor dostává úplně jiný level, a to mě na tom hrozně baví.“ Vica Kerekes si ve filmu Indián zahrála potvoru Filmy a seriály Tomáš Svoboda debutoval v roce 2014 úspěšnou komedií Hodinový manžel. Od té doby natočil další komedie, mimo jiné Jak se zbavit nevěsty nebo Manžel na hodinu.