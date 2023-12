RECENZE: Výrazné písničky, poctivý zvuk i něco navíc. To je šedesátiletý Olympic

Turné k šedesáti rokům Olympiku začalo před třinácti měsíci v pražské Lucerně. Byla to tenkrát velká sláva s hosty, což se v největší české hale opakovalo. A jestliže Janda hned v úvodu večera vyzval přítomné, aby se bavili tak, jak se budou na pódiu bavit muzikanti, nebyla to fráze. Hlavně o to mu totiž jako obvykle šlo.

Potom už Olympic vynášel jednu časem prověřenou písničku za druhou. Všechny podával bez příkras, tedy bez zvukových dotáček a playbacků. Dělá to tak. Co muzikanti na pódiu zahrají a zazpívají, to publikum slyší. I s případnými chybami, které se prostě do živého koncertu sem tam vloudí.

Foto: Milan Malíček, Právo Olympic ukončil oslavy šedesátin.

Olympic by si vzhledem ke své popularitě a bohatému arzenálu populárních písniček samozřejmě vystačil na pódiu sám. A klidně by zvládl vystavět program nejméně dvou plnohodnotných koncertů tak, aby se publikum nenudilo. Přesto se po boku Petra Jandy a spol. střídali hosté, kteří celému večeru dodali přinejmenším slavnostní charakter.

Služebně nejmladší člen Olympiku odhalil překvapení. Pavel Březina předělal píseň Taky jsem se narodil bos a přidal klip

Michael Kocáb si přišel zazpívat Dědečkova ducha a sedlo mu to k vizáži i hlasu, Pavel Šporcl doprovodil kapelu na housle při akustickém setu, v němž došlo na Otázky i Bon soir, mademoiselle Paris, v instrumentálce Sprcha se k bravurně basujícímu Milanu Broumovi přidal s kytarou jeho syn Milan mladší, Marta Jandová potom se svým tátou zazpívala povzbuzující kousek Jako za mlada.

Foto: Milan Malíček, Právo Baskytarista Milan Broum je po Petru Jandovi druhý služebně nejstarší člen Olympiku.

Když se na pódiu objevila Petra Janů, aby byla Jandovi opět tou výraznou rockovou partnerkou v hitu Jedeme dál, někteří diváci v hale zaslzeli dojetím.

Honza Toužimský z Arakainu byl přesvědčivý a citlivý při zpívání Slz tvý mámy, Bára Basiková vyrazila zapět Jasnou zprávu od mixážního pultu přes řady diváků a Josef Vojtek si s chutí a rockovým feelingem zazpíval generační pecku Dej mi víc své lásky, a ještě k tomu v ní zahrál na foukací harmoniku.

Ladislav Klein a František Ringo Čech, bývalí členové Olympiku, nezpívali ani nehráli, zato s nadhledem vzpomínali na to, jak se jim v šedesátých letech dařilo u žen. A když Klein podotkl, že Janda začal zpívat až v pětašedesátém, a tudíž by se šedesát let kapely mohlo za dva roky zopakovat s přihlédnutím k tomu, že tehdy do jejích textů vstoupila čeština, mělo to rys dobrého nápadu.

Foto: Milan Malíček, Právo Na projekcích se objevovaly záběry spojené s historií Olympiku.

Janda leckdy zavzpomínal, jak písnička vznikla, a potvrdil přitom dávnou muzikantskou pravdu o tom, že za valnou většinou silných skladeb je třeba hledat coby inspiraci ženu. Když hrál instrumentálku Stejskání, ve které se před lety také vypsal z rozchodu s dívkou, vyrazil mezi diváky, kteří v tu chvíli na místech vedle řad židlí tančili poctivý ploužák.

Olympic hned s úvodní písničkou Vlak, co nikde nestaví zaplul zvukem do šťavnatých šedesátých let. Z nich pak během dvouhodinového setu s lehkostí vycházel do dalších desetiletek. Jako celek to neznělo archaicky, spíše to bylo přirozeně syrové.

Velké projekce živily ve videích vzpomínky na starší časy i bývalé členy, jednou šlehaly z pódia ke stropu plameny, jindy syčel dým a v závěru dopadly mezi diváky konfety, propriety, bez kterých se koncerty v hale obvykle neobejdou.

U Olympiku však při všech těch vizuálních vymoženostech šlo od začátku do konce o písničky. A o dobrou náladu, kterou Petr Janda vyvolal a diváci mu k ní bez cavyků pomohli.

Olympic O2 arena, Praha, 18. prosince 2023

Hodnocení: 80 %

