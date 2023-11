Služebně nejmladší člen Olympiku odhalil překvapení. Pavel Březina předělal píseň Taky jsem se narodil bos a přidal klip

„Píseň chci věnovat svým spoluhráčům za to, jak mě mezi sebe skvěle přijali. Máme stejný smysl pro humor a myslím, že to je na koncertech znát,“ vyznává se.

Zpěvák a kytarista Petr Janda byl z dárku nadšený a svému kolegovi vzkázal: „Milý Pavle, to, že jsi nazpíval a nahrál moji písničku Taky jsem se narodil bos, mě opravdu hodně potěšilo. Poslechl jsem si to s radostí a doufám, že i tak podobně to budou cítit posluchači.“