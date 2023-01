RECENZE: Víly z Inisherinu. Síla jednoduchosti příběhu a emocí

Hlavní postavy jsou osobité, nezaměnitelné a srozumitelné i v těžko pochopitelném, ale vlastně logickém chování. McDonagh je velmi přesně zasadil do prostředí, do něhož patří, a to prostředí v precizní režii vyjádřil jak charakteristikou vedlejších postav, tak úžasnými záběry krajiny. Všechno do sebe skvěle zapadá včetně emocí.