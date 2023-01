Filmové premiéry: Víly z Inisherinu, Ve znamení býka, Velká svoboda, V zajetí mysli či Dealer - Dealer III

S třemi Zlatými glóby jdou do kin Víly z Inisherinu. Nemilosrdný portrét člověka, který o vše přišel, přestože se na první pohled topí v luxusu, přináší drama Ve znamení býka. O člověku pronásledovaném za homosexualitu je film Velká svoboda. Emotivní dokument Nic bych neměnila je sondou do života ženy, která se nikdy nepoddala nepřízni osudu. Sériového vraha hledá policie ve filmu V zajetí mysli. Do kodaňského podsvětí nás zavedou tři pokračování filmu Dealer.

Foto: Novinky Filmové premiéry