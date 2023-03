RECENZE: U2 ignorují úctu ke svým hitům

V lednu oslovil kytarista irské skupiny The Edge fanoušky záhadnou zprávou. „Když se píseň stane známou, je vždy spojena s konkrétním hlasem. Nedovedu si představit Tangled Up In Blue bez vysokého témbru Boba Dylana nebo We Have All The Time In The World bez jedinečného hlasu Louise Armstronga. Co se ale stane, když se hlas vyvine a zkušenost a zralost mu dodají extra rezonanci?“ napsal.

V další zprávě vysvětlil: „Většina tvorby U2 byla napsána a nahrána, když jsme byli skupinou mladých mužů. Naše písně se pak v průběhu let změnily, přitom je jejich podstata stále v nás. Tato esence by se měla vzít znovu do studia a písničky by se měly přizpůsobit jednadvacátému století. Kromě nás se totiž změnili i posluchači.“

Stalo se. Díky úsilí The Edge a zpěváka Bona Voxe obsahuje album Songs of Surrender znovu nahrané a reinterpretované verze čtyřiceti písní, mnohé v intimních akustických aranžích. Je současně společníkem Bonových memoárů Surrender: 40 Songs, One Story (2022), které byly strukturovány do čtyřiceti kapitol nazvaných podle písní U2. Přearanžované verze písniček byly zařazeny do audioknižního vydání.

Experimenty s aranžemi

Jejich nahrávání začalo v roce 2021 a trvalo dva roky. The Edge a Bono pracovali nejprve neformálně u kytaristy doma, ve Francii, pak i v nahrávacích studiích v Londýně a Los Angeles. Při konečném natáčení členové kapely spolupracovali s více producenty a hosty.

„Chtěli jsme v první fázi zjistit, jestli by se naše písně daly hrát v intimnějším duchu. Jako by je Bono zpíval člověku přímo do ucha,“ vysvětlil záměr The Edge.

Foto: Island Obal alba Songs of Surrender

V jedné fázi o něm začal pochybovat. Nakonec jej ale k pokračování na neobvyklém projektu přiměly dvě okolnosti, covid-19 a Bonův záměr spojit svou knihu s písněmi. Zjevně si také definitivně povolili ignorovat úctu k originálu.

Experimentovali s novými aranžemi, hledali co nejlepší podobu skladeb, současně měnili tóniny, akordy i rytmy. Jednou se to podařilo více, jindy méně. Pohled vyzrálejších lidí i tvůrců ale padl na všechny písně na novince. Je evidentní.

Změny v textech

Texty byly rovněž upravovány a přepisovány. Například ve skladbě Pride (In the Name of Love) obsahuje nová verze aktualizaci původní linie o tom, jak byl zastřelen Martin Luther King Jr. K aktualizaci textu došlo i u písně Stories for Boys, která vyšla na debutovém albu Boy v roce 1980. Původně to byla skladba o dospívání, ale do roku 2023 byla přenesena s novým přístupem založeným na dospělosti.

Ke změně došlo i v hymnické Walk On. Byla přepracována tak, aby vzdala hold Volodymyru Zelenskému, přičemž původně byla napsána pro Aun Schan Su Ťij, barmskou politickou aktivistku. Politicky motivované texty byly koneckonců pro irskou skupinu vždy hnací silou.

Zastřešujícím tématem alba je nicméně intimita, jež je vystavěna na z velké části akustické reinterpretaci skladeb. Ta je zvláštním způsobem dojemná a je ve výsledku působivým pohledem na práci kapely zahrnující velké hymnické hity i písně taneční či komorní.

Čtyřicet skladeb je ale pořádná dávka „nové“ hudby. Proto je to především sbírka pro věrné fanoušky, případně ty, kteří v sobě mají lásku k novým verzím starých písniček či remixům. Nové příznivce tato deska skupině nejspíš nepřinese.

U2: Songs of Surrender Island, 165:50