RECENZE: Synkopa v srdci Jiřího Suchého

Hned na začátku Jiří Suchý prozradí, že kdysi do jeho ucha vstoupila synkopa. A že si hned zakryl to druhé, aby už jeho hlavu neopustila. Že mu sestoupila do srdce, už sice nedodá, ale je to jasné z toho, jak diváky jazzovým večerem provází. S hravostí, láskou, okouzlením, a především obrovskou muzikalitou a vcítěním se do duše jazzu.