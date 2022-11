RECENZE: Růžový kavalír o nedůsledné destrukci světa

Operu nastudoval německý dirigent Gabriel Feltz. Orchestr pod jeho vedením má k citlivému tlumočení Straussovy hudby bohužel dost daleko. Již předehra zazní s přeexponovaným zvukem a i přes některá zdařile jemnější místa se orchestr k jedinečné eleganci Straussovy hudby blíží jen výjimečně. A to s řadou hráčských chyb, na druhé premiéře zejména v žesťové sekci. Straussova hudba je natolik náročná a zvukově výjimečná, že by k jejímu dokonalému zvládnutí orchestr potřeboval zřejmě daleko více času na přípravu.

Hvězdou inscenace je islandská mezzosopranistka Arnheidur Eiríksdóttir v roli Oktaviana, a to jak nádherným pěveckým výkonem, tak i výborným hereckým prožitkem postavy, včetně komediální nadsázky ve dvojitém převleku do ženské role služebné Marjánky. Skvělý je i finský basista Timo Riihonen jako drsný a poživačný baron Ochs von Lerchenau.

Maršálka je velkým výkonem sopranistky Petry Alvarez Šimkové, a to jak po pěvecké, tak i herecké stránce. To, že nedosáhne na všechny jemnosti Maršálčina partu není její chybou, ale obsazením do role, která zcela neodpovídá jejímu typu hlasu. Přesto má své hvězdné okamžiky, zejména v krásně zazpívaném závěru prvního dějství. Křehký soprán i zjev litevské sopranistky Very Talerko je pro Sophii ideální, na druhé premiéře zněl její hlas místy trochu unaveně a ne zcela čistě, ale jinak je pro roli typově přesná a s Oktavianem Eiríksdóttir tvoří krásnou dvojici.