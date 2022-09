RECENZE: Případy 1. oddělení se vrátily. Trochu pomaleji, ale přece

Přišly nové tváře mladých kriminalistů v podání Juraje Loje a Barbory Kročkové, major Plíšek Bolka Polívky je v důchodu. Ondřej Vetchý coby šéf mordparty Kozák má stále ve svém týmu kapitány Anděla (Petr Stach), Pražáka (Filip Blažek) a poručíka Sršně (Miroslav Vladyka). Jak ale jejich chování v předchozích řadách působilo přirozeně a lehce, teď už jako by bylo trochu na sílu. Například pubertální Sršňovo pochechtávání při vysvětlení šéfa, že vyšetřovatelé nemají používat slova jako teplouš, cikán, protože by se to mohlo objevit na Twitteru.

„Jsou případy, kdy někdo, třeba i z mé pozice odešel na prezidium, ale myslím si, že tomu člověku není co závidět. Sedíte sám v kanceláři, podepíšete pár papírů a zbytek pracovní doby sedíte a tupě zíráte do zdi. A už nikdy se nedostanete do terénu. To by mi tedy strašně chybělo. A pak ke všemu zjistíte, že na vás všichni kolegové dávno zapomněli.“