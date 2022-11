RECENZE: Na Richarda Müllera jsou omezení krátká

Richard Müller se tu a tam zmíní o omezeních, která mu prý na jeho hudební cestě přináší nedostatek talentu. Takové přiznání je v jeho případě diskutabilní, přesto sympatické a pokorné. Vezmeme-li je nicméně přece jenom vážněji, je třeba konstatovat, že mu vždy stačilo být, zpívat, skládat, najít šikovné spolupracovníky a využít toho, co mu bylo dáno do vínku. Platilo to v minulosti a platí to i dnes. Jeho nedělní večerní vystoupení v pražském divadle Hybernia to potvrdilo.

Foto: Universal Music Richard Müller vystoupil v pražském divadle.