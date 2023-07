RECENZE: Jak přežít reálný socialismus a Brno

Vzpomínková próza Jaromíra Marka Doba chemlonová zavádí čtenáře především do normalizačního Brna, částečně pak i na moravský venkov a do socialistické ciziny. Marek se snaží co nejpravdivěji popsat dobovou realitu, a tak se ocitne v ambivalentní situaci všech normalizačních vzpomínkářů.

Foto: Host Obal knihy