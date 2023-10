RECENZE: Extraktoři, ti, co zachraňují životy

A také případem katarského prince Hámida bin Abdala Sáního, který byl v roce 2004 v Česku souzen za placený sex s nezletilými dívkami. V roce 2005 rozhodl ministr spravedlnosti Pavel Němec o předání jeho trestního stíhání do Kataru, kde bylo zrušeno.

Příběhem cizince, který je v hledáčku vyšetřovatelů kvůli stykům s nezletilými dívkami, začíná také seriál Extraktoři a pokračuje pohledem na cestování dvou dívek, které se vydaly do Indie. Tam ale nedojely, protože byly uneseny.

Na obrazovkách vidíme nejen to, co prožívají ony, ale i jejich rodiny. Také to, jak se rozbíhá akce na jejich záchranu, jednání speciálního policejního oddělení, chování politických špiček a tajných agentů, takzvaných extraktorů. Tedy těch, o kterých jen tušíme, že existují, těch, na kterých jsou osudy lidí uvázlých v zahraničí závislé, těch, kdo se leckdy pohybují na hraně zákona, spolupracují se státem, ale i s lidmi na druhé straně.