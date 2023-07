RECENZE: Divokej Bill použil talentu i zkušeností

Přitom je to deska na tuhle kapelu docela smutná, hloubavější než její předešlé. Částečně je to tím, jaká byla doba, vždyť v časech covidu i těsně po nich málokdo věděl, co bude a jestli ještě bude pro muzicírování dost místa. Také se na atmosféře kolekce podepsala léta, která členům skupiny naskakují, a jistě i touha trochu se od tradičního soundu odlepit, ne však nenávratně (dobře se to povedlo v písních Sněžná, Svět či Dvě kola, možná dokonce mohlo být té odvahy víc). V neposlední řadě sehrály roli též solidní texty.