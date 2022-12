Divokej Bill má písničku k pohádce Princezna zakletá v čase 2 a ohlásil oslavy čtvrtstoletí

„Od posledního alba uběhlo velmi rychle pět let, a tak už je načase přijít s něčím novým. Navíc se dostavila i chuť tvořit, takže se to krásně protnulo. Momentálně jsme ve studiu Sono, kde se to celé už vaří. Takže doufáme, že když to nepřipálíme, budou fanoušci moci něco ochutnat již na jaře,“ říká zpěvák a kytarista Vašek Bláha.