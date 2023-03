RECENZE: Buď chlap! aneb Lovy beze zbraní

Scénář je to, mírně řečeno, prostinký a řídký až běda, a nebýt zmíněných herců, sotva by z něj mohl film vůbec vzniknout. Hlavní hrdina Pavel (Prachař) přišel v dětství tragicky o milovaného tátu (David Prachař), jehož největší vášní byly lovy beze zbraní. Svým aparátem značky Praktica vyfotil všechna zvířata, do sbírky mu chyběl jen medvěd. Tolik expozice.