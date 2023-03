Tereza Ramba: Medvědi? Jsem na ně zvyklá z Kanady, navíc mám vždy po ruce sprej

Vzhledem k tomu, že jsem cestovala s babičkou a oběma miminky, tak velice výživně, každý rodič si to asi umí představit. Ale musím říct, že už jsme zkušení cestovatelé, v horách trávíme spoustu času a potřebujeme toho čím dál míň, takže to s námi tak strašné nebylo. (Smích)

Co v zavazadlech před touhle „akcí“ rozhodně nesmělo chybět?

Víte, my jsme duší minimalisti, a nejdůležitější je mít sami sebe. Miluju svou práci za to, že můžu tolik času trávit s dětmi, materiální věci se dají vždy sehnat případně na místě. Ale já jsem mistr balení, takže nám nakonec nic nechybělo. Kufry jsme měli, myslím, dva.

Rozhodně. Já jsem na medvědy zvyklá z Kanady, a navíc mám vždy po ruce bear sprej, ale Jakub, to je křehký muž a nebudu moc lhát, když řeknu, že jsem u něj zahlédla slzu strachu…

Předpokládám, že jako zcestovalá dáma víte, že životní podmínky na natáčení jsou leckde tvrdé. Je něco, co vás dokáže v přírodě vyloženě otrávit?

Ne. Přírodu miluju. Není špatné počasí, jen špatně zvolené oblečení. Problém na natáčení je, že se nemůžete obléknout dle sebe, vždy se oblíkáte dle svého charakteru. Takže na natáčení nesnáším zimu. A při natáčení na Buď chlap! byla zima jak blázen, pořád jsme točili v noci. A ještě mě nořili do bažin a předhazovali medvědům. Ale já jsem srdcař a věřím v dobrý výsledek. Co bychom pro diváka neudělali. (Smích)

Ne, já mám ráda klid a pohodu. Myslím, že jako herečka jsem dost nenáročná. A navíc se dokážu do dost situací vcítit. Třeba když nám uletěl hrací orel, je jasný, že nebudu ječet na rejžu (Michal Samir - pozn. red.), proč čekám na place půl dne a půl noci. Prostě najděte v Tatrách hracího orla, že…

Co vás z těchhle stavů naopak spolehlivě vyvede?

Po narození dětí si projekty, do nichž jdete, hodně vybíráte. Natáčíte tak dvakrát do roka. Čím vás přesvědčila tahle komedie, že jste na nabídku kývla?

Nedávno jsem to počítala a film Bud chlap! jsem natočila jako jediný projekt ve dvouleté pauze, takže je to dokonce ještě míň… Jinak v tomhle případě rozhodlo, že mám ráda režiséra a producenty, kteří mi ve všem vyšli vstříc, líbil se mi scénář, odlehčený, ale chytrý… Teď budu po skoro čtyřech letech točit těžší téma. S dětmi jsem se na to necítila, ale pomalu se mi vrací chuť. Celkově ale stále platí, že budu pracovat mnohem míň než dřív. Jsem silně mateřský typ, být s dětmi mě baví a ony rostou šíleně rychle.