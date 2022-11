Punk žije, ukázali Toy Dolls

Trička s nápisem Punk Is Not Dead obvykle působí jako anachronismus, jako rekviem z dob, které jsou dávno pryč, ale Toy Dolls ukázali, že punk opravdu není mrtvý. Na koncertě ke čtyřiceti letům existence potvrdili, že jim nejen nechybí energie, ale jejich přístup je schopen strhnout posluchače, kteří v době vzniku skupiny nebyli ani na světě, i když zpěvák už neskákal do takové výšky, jako při první koncertu Toy Dolls v Edenu na počátku 90. let.