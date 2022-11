Toy Dolls vzpomínají na nelehké začátky: Spali jsme v průchodech

Zažili jste během letošních koncertů něco, co se lišilo od předchozích čtyř dekád vašich turné?

Mnoho zpožděných a zrušených letů. Všichni jsme letos také prodělali covid, každý jindy, aby to bylo zábavnější. Je úžasné, že už můžeme zase hrát, koncerty jsou vždy výjimečný zážitek. Poté, co jsme dva roky nekoncertovali, jsme byli během prvních čtyř nebo pěti koncertů vyděšení, ale po několika večerech jsme už opět zněli docela slušně a začali turné opět milovat.

Kdy jste se v historii Toy Dolls během koncertů nejlépe bavili?

Upřímně řečeno pokaždé. Nelze jmenovat období ani konkrétní show, protože my se bavíme pokaždé. Možná naše první japonské turné trochu vyčnívalo, ale podobné to bylo poprvé v Jižní Americe i ve zbytku světa. Pořád prožíváme skvělé časy.

Nikdy jste se na pódiu necítil nejistě?

Ano, jak už jsem zmínil, bylo to během prvních koncertů po pandemické pauze. Cítil jsem se trochu, jako bych měl po záruční lhůtě. Ale to bylo jen proto, že jsem vypadl ze cviku.

Co cítíte, když zavzpomínáte na konec sedmdesátých let, kdy jste kapelu založili?

Upřímně řečeno se mi zdá, že rok 1979 skončil včera. Byla to výjimečná, ale těžká doba. Spali jsme v dodávce i mrazivých průchodech, a takhle to šlo několik let. Nechtěl bych to prožívat znovu, ale jsem rád, že jsme to zvládli.

Dnes, když sedím ve svém vlastním hotelovém pokoji pro jednoho, dokážu ocenit, že jsme si to v prvních letech bez slušného místa na přespání nebo i bez peněz na jídlo vydřeli.

Příští rok bude čtyřicáté výročí vydání vaší debutové desky Dig That Groove Baby. Jaké nejsilnější vzpomínky se s ní pojí?

První album bude mít v našem srdci vždy zvláštní místo. Vybavuje se mi, jak dlouho, respektive krátce, jsme ho nahrávali a mixovali. Celkem tři dny. Neměli jsme peníze na studio, takže jsme přišli s už velmi dobře nazkoušenými písněmi, abychom se s nahráváním zdržovali co nejméně. To se nám osvědčilo jako nejlepší taktika i do budoucna.

Co je esencí Toy Dolls?

Hodinu a půl trvající únik z reality. Čas od času ho v životě potřebujeme.

Letos jste vydali album, které vzniklo ve spolupráci s hudebníkem Christophem Saunierem. Jmenuje se The Toy Dolls Jazzed Up a vaše hudba se na něm mísí s jazzem. Navazujete jím na Classic Toy Dolls, které vás pro změnu hodilo do světa klasické hudby. Co na těch deskách máte rád?