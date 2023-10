Popoví hrdinové patří do nitra potemnělého klubu

Malíř Martin Šárovec jim vzdal poctu prostřednictvím velkoformátových obrazů na výstavě Pop Heroes, která trvá do 3. října. A kde je k vidění? Kde jinde než v pražském rockovém klubu Rock Café, protože tam tyto persony neodmyslitelně patří. V potemnělém interiéru se jejich tváře návštěvníkům zjevují jako v nějaké bizarní obrazárně nebo dekadentním panoptiku.

Hned na začátku je zpěvák skupiny Queen Fredie Mercury, který, jak známo, zemřel v roce 1991 ve věku čtyřiceti pěti let. Autor ho proto nepojal jako frontmana plného sil s jiskrou v oku a šviháckým knírkem, ale jako člověka, kterému klepe smrt na rameno.

Má pohublou tvář, sevřené rty a smutné temné oči, které vědí, že osud se naplnil. Šikmo naproti visí portrét krále rock’n’rollu Elvise Presleyho. Je skoro k nepoznání, má oteklou tvář a úzké šikmé oči. I on už je jednou nohou na druhé straně.

To Jimi Hendrix, elitní člen klubu 27 (společně s Janis Joplinovou, Jimem Morrisonem nebo Brianem Jonesem), do nějž patří všichni, kteří zemřeli ve dvaceti sedmi letech, už působí jinak. Jeho oči se dívají také do prázdna, ale v rudém saku a v černém širáku evokuje spíše černého mága než rockového hudebníka. Jedovatě zelená šmouha přes jeho levou tvář připomíná fakt, že kytarista užíval psychedelické drogy.