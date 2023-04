Ostrůvek českého umění vznikl v drážďanské Kunsthalle

Práce pěti desítek tuzemských umělců do Drážďan (mimochodem z Prahy v dojezdové vzdálenosti o hodinu kratší než do Brna) vybíral kurátor Jiří Fajt, který ve Staatliche Kunstsammlungen Dresden působí už přes rok a půl po výpovědi z funkce ředitele Národní galerie.

Za cíl si stanovil představit specifičnost současného českého umění, do kterého se na rozdíl od jiných scén visegrádské čtyřky zřetelně promítá vliv avantgardy první poloviny 20. století a silná vazba na tehdejší pařížské umělce tvořící v duchu nejen surrealismu, ale i předchozího kubismu, k jejichž myšlenkám se dnešní výtvarníci přiznávají, nebo dokonce hrdě hlásí.

Do prvorepublikové nálady návštěvníky přenáší už instalace Martina a Davida Kouteckých ve foyer. Dekadentní kavárna, ve které poklidnou část s dezerty a hracími stolky záhy střídá poničený nábytek svrhávaný otvorem do suterénního ateliéru fiktivního malíře Františka Žloutka, evokuje nádech svobody a zároveň neodvratitelnost brzkého příchodu zhoubných ideologií.

Snad tisícovka žárovek rozjasňuje shrbenou postavu opírající se o lampu veřejného osvětlení: instalaci My Light Is Your Life II Krištofa Kintery. Ta se v hlavním prostoru odráží v Rezonancích Magdalény Jetelové, zrcadlové kompozici vzdorovitě drnčící po celé galerii, která se zajímavě váže k sousedícímu Ležícímu torzu pionýra kinetického umění Zdeňka Pešánka.