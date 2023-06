Ostravský hudebník vyrábí draky či lampy ze šrotu

S jeho designovými výrobky, ať už jde o dekorace ze šrotu, anebo odpočinkové zóny, přišel do kontaktu každý, kdo navštívil některý z největších letních festivalů. Křesílka, lavičky, taburety, ale třeba i obří sochy Davida Žyly jsou k vidění každoročně třeba na Colours of Ostrava, Beats for Love nebo na tanečním festivalu Let it Roll v Milovicích.

Foto: Aleš Honus , Právo David Žyla u jedné z nových soch, které budou na festivalech

S jeho designovými výrobky, ať už jde o dekorace ze šrotu, anebo odpočinkové zóny, přišel do kontaktu každý, kdo navštívil některý z největších letních festivalů. Křesílka, lavičky, taburety, ale třeba i obří sochy Davida Žyly jsou k vidění každoročně třeba na Colours of Ostrava, Beats for Love nebo na tanečním festivalu Let it Roll v Milovicích.

Článek I v letošním roce David se svým týmem pokračuje ve výrobě artefaktů, které v sobě nezapřou charakteristický rukopis industriální Ostravy. Hudebník a bývalý frontman etno-taneční ostravské kapely Evolution Dejavu se k této neobvyklé formě tvorby dostal před více než deseti lety. „Tehdy jsem navštívil v Nizozemsku festival Robodock, kde jsem viděl podobné věci. Začal jsem se o to zajímat a dá se říct, že jsem se zbláznil do věcí z vysloužilého železa," říká Žyla. Foto: Aleš Honus, Právo David Žyla s jedním ze svých děl První chloubou jeho 3Art Ateliéru byl železný drak, na jehož výrobu použil bubny ze starých praček a vysloužilou zahradní sekačku. Pak přišly další objekty, které začaly zdobit některé ostravské kluby – například zahrádku Coffee Shopu ve Stodolní ulici, kde nainstaloval dalšího pětimetrového draka o váze asi 300 kilogramů. Aktuálně jeho tým doplňují Ladislav Mikula a Petr Přádka, kteří jeho umělecké vize zhmotňují za pomocí svářečky a dalších pracovních nástrojů. „Třeba pro podnik Cafe De La Ostrava jsme dělali celý interiér, různé typy posezení, obrazy a lampy i dýdžejský pult," konstatuje Žyla. Foto: Aleš Honus, Právo David Žyla s jedním ze svých děl Na festivalu Beats for Love je kromě odpočinkové chilll-out zóny s kapacitou asi stovky míst, která vznikla v dílně 3Art Ateliéru, k vidění i obří srdce, symbol festivalu, před kterým se návštěvníci každoročně fotí. Nyní celý tým pracuje na další zakázce pro festival Colours of Ostrava, kde kromě nových dekorací představí i obří sochu, kterou právě spolu se svými spolupracovníky dokončuje v dílně v Ostravě-Přívoze. „V podstatě se nezastavíme," dodává Žyla.