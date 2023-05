OneRepublic, Ellie Gouldingová, Macklemore, Burna Boy. Colours of Ostrava slaví dvacet let, vrcholem bude noční párty

„Je to dvacet let, co Colours existují. Z malého festivalu se změnily v jeden z největších v Evropě. Jsme rádi, že jsme se dostali tak daleko. Jako ostravská patriotka jsem také ráda, že už se Ostravě neříká černá, ale barevná. Právě kvůli Colours,“ řekla na dnešní tiskové konferenci Zlata Holušová, ředitelka festivalu.