Ostravský festival Beats for Love bude rekordní

Hned několik rekordů pokoří letošní devátý ročník největšího středoevropského festivalu elektronické taneční hudby Beats for Love, který se koná v Ostravě od 5. do 8. července. A to jak rekordů českých, tak i rekordů v měřítku střední Evropy.

Foto: Beats for Love Hardwell