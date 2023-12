Operní pěvec Štefan Margita: Mé album lidovek ovlivnil Karel Gott

Znal jste všechny lidové písně, které jste na album nahrál?

Ne všechny. Naštěstí tu ale byl Karel Gott, člověk, který uměl zazpívat cokoli. A úžasně. Vždy jsem si ho nesmírně vážil a vážím a vždy jsem ho rád poslouchal a poslouchám. Když jsem vybíral písně na desku, objevil jsem na YouTubu pořad České televize, v němž zpívá lidové písně. Hodně jsem si jich vybral právě z něho.

Napodoboval jste ho?

To v žádném případě. I když mi už několik lidí řeklo, že jim ho můj výraz na albu připomíná. Jeho ale napodobit nelze, a kdo se o to pokouší, je trapný. Já se jen inspiroval ve stylu, kterým lidové písně zpíval.

Ovlivnil Karel Gott ještě nějak vznik alba?

Byla to pocta jemu, na které jsem zpíval písničku Išel Macek do Malacek. Chtěl jsem původně zpívat jinou, a sice Mám rozprávkový dom, kterou zpíval v roce 1966 ve slovenštině na Bratislavské lyře. Organizátoři koncertu mi pak ale zavolali a požádali mě, jestli bych zazpíval raději písničku Išel Macek do Malacek. Souhlasil jsem, aniž bych tušil, jak pozitivní odezvu bude u publika mít.

Hned druhý den jsem měl jednání ve své vydavatelské firmě Supraphon. Mělo se týkat natáčení mé nové vánoční desky, jenže zástupci společnosti přišli s návrhem, jestli bych raději nenatočil album lidových písniček. No a já neváhal a hned jsem řekl, že ano.

Záhy jsem se dozvěděl, že jejich návrh byl inspirován právě tím, jak jsem den předtím zazpíval písničku Išel Macek do Malacek a jaký na ni byl ohlas. Karel Gott zkrátka ovlivnil i vznik desky Rež rež rež – lidové písně.

A mimochodem, písnička Išel Macek do Malacek je má osudová. Když jsem v Košicích před mnoha lety dělal talentové zkoušky na konzervatoř, byla to jedna z těch, kterou jsem se prezentoval. Jde se mnou životem.

Co vám na nápad nahrát lidové písně řekla vaše partnerka Hana Zagorová?

Když jsem přišel domů a řekl jí, že jsme se se Supraphonem dohodli na albu lidových písniček, zeptala se mě, jestli jsem je někdy zpíval. Odpověděl jsem, že moc ne, ale zkusíme to. A ona mi řekla, abych si je začal zkoušet zpívat, protože je to úplně jiný styl než ty, které jsem do té doby zpíval. A měla pravdu.

Existují i písně, které se na album nedostaly?

Nahráli jsme i několik vánočních lidových písní. Zjistili jsme ale, že se k ostatním nehodí, takže jsme si je schovali na vánoční album.

To předešlé s názvem X-Mas vyšlo v roce 2016.

A má zlaté ocenění. Uvažoval jsem také o tom, že nahraju album vánočních písní, které nejsou tak všeobecně populární, ale jsou podle mě krásné. Je však otázka, jestli je lidé chtějí slyšet. Až tedy dojde na mou další vánoční desku, budu velmi důkladně zvažovat, jaké písně na ni natočím.

K albu Rež, rež, rež – lidové písně chystáte turné. Jaké bude?

Doprovodí mě symfonický orchestr, hostem bude i cellistka Iris Moris. Nebudu ale celou hodinu a půl zpívat lidové písně. Představíme celou desku, která má asi pětapadesát minut, a ve druhé půlce sáhneme k mým skladbám z jiných žánrů. První koncert odehrajeme 19. března ve Zlíně.

Blíží se i dvě koncertní pocty Haně Zagorové. První se odehraje 19. prosince ve velkém sále Lucerny v Praze a druhý 6. února 2024 v pražské O2 areně. Jaké budou?

Budou vypadat přesně tak, jak si je Hanka ještě před svou smrtí naplánovala. Původně to měl být koncert k jejím pětasedmdesátinám, ale ona ho už nemohla odzpívat.

Zpívat budou Helena Vondráčková, Leona Machálková, Monika Absolonová, Petr Rezek, Karel Vágner, lidé z krásného muzikálu Biograf láska a další. Já budu v hledišti a na závěr bych měl zazpívat vánoční duet, který Hanka natočila s Markem Ztraceným. Budu ho zpívat s ním.

Foto: Martin Kubica Štefan Margita v nahrávacím studiu

Jak se vám dnes, více než rok po smrti Hany Zagorové, žije?

Nežije. Ale jsem už schopen poslouchat její písničky. A to je dobrá zpráva.

V roce 2021 jste nahrál album Intimity, na němž je dvanáct popových skladeb, které pro vás napsal Michal Kindl. Bude vaše spolupráce pokračovat?

K albu jsme odehráli šedesát sedm koncertů a za prodej jsme získali zlatou desku. Začali jsme tedy uvažovat o tom, že nahrajeme pokračování. Já pak ale přišel na to, že když je něco dobré, nemělo by se na to navazovat, protože už to nikdy tak dobré nebude. To je má teorie. Takže pokračovat nebudeme.

Nahrál jsem popové album, šansonovou desku, vyšlo vánoční album, teď nahrávka lidových písní a myslím si, že v Supraphonu si na mě ještě něco vymyslí. Já sám uvažuju o tom, že bych nahrál desku slavných operních duetů s kolegy z pražského Národního divadla. Je tam spousta talentovaných a výtečných pěvců. Zatím to mám ale jen v hlavě.

Co vás inspirovalo k tomu, se stylově tak rozmáchnout?

Kolegové ze zahraničí. Prvně jsem to zaregistroval v prodejně cédéček a DVD v jednom operním domě. Všiml jsem si, že například slavní tenoristé Jonas Kaufmann nebo Piotr Beczala nezpívají jen operní repertoár. Zaujalo mě to a řekl jsem si, že to zkusím také.

Když jsem o tom s Piotrem Beczalou mluvil, řekl mi: „Víš, je zvláštní, že udělám spoustu krásných operních představení. Zpívám operu, ale na konci chce publikum jako přídavek stejně slyšet nějakou populární píseň. A tak je zpívám také.“

Jaké písničky u vás doma znějí, když se rozhodnete si zazpívat?

Žádné, já si doma nezpívám. Zpívám jen, když mám představení, zkoušku nebo když se rozezpívávám. Obvykle jsem rád, že po zkoušce nebo koncertě přijdu domů a nemusím zpívat. Hanka Zagorová to měla stejně, vlastně jsme doma hudbu moc neposlouchali, protože jsme chtěli mít klid a ticho.

Mám-li ale říct jméno zpěváka, jehož písně mě vnitřně velice zklidní a dělají mi dobře, pak je to Frank Sinatra. Neumím vysvětlit, co v jeho hlase je, ale je to přenádherné.

Jak letos strávíte Vánoce?

Pojedu domů do Košic. Má rodina se na mě už těší a já se těším na ni. Už mám koupené dárky.

