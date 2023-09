Marika Gombitová: Na koncertech mi budou chybět Karel Gott, Miro Žbirka a Vašo Patejdl

Všechny své fanoušky chce ve svůj význačný den pozvat i na plánované koncerty do pražské O2 Areny. Uskuteční se 13. a 30. ledna 2024.

Zmínila i to, že bude hudebně vzpomínat, a to nejen na svou kariéru, ale rovněž na lidi, které během ní potkala. A kdo jí bude na pódiu nejvíc v lednu chybět? „Pochopitelně Karel Gott, Miro Žbirka a Vašo Patejdl. Nazpívala jsem s nimi nádherné duety a byli to mí velcí přátelé. Nejen kolegové,“ upřesnila.