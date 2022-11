Nový český film, thrillerová komedie Zatmění, netají inspiraci Tarantinem

Herci mají za sebou mj. šest natáčecích nočních směn. Byly prý náročné. „Člověk měl úplně otočený biorytmus víc než týden. To bych řekl, že bylo asi nejnáročnější na celém natáčení, ale bylo to zapotřebí, protože ta noc hraje skvěle,“ uvedl Jakub Štáfek.

„Pro mne bylo noční natáčení také těžké a nejnáročnější na něm bylo běhání po lese s těžkou zbraní v ruce! Pan režisér chtěl, abych vypadal jako profík v kondici. Dal jsem to, a to musím podotknout, že mi je 44 let! Ale raději neřeknu, jak jsem se cítil druhý den,“ přidal se Ján Jackuliak.

A přidal historku z natáčení: „Točili jsme v noci. Myslím, že bylo kolem půl čtvrté ráno a já jsem usnul. Přišli mě vzbudit na klapku a já jsem se musel zeptat, jaký film to vlastně točíme, protože jsem měl absolutní blackout, nevěděl jsem, kde jsem, kdo jsem a co dělám v noci uprostřed lesa. Trvalo mi asi minutu, než jsem pochopil, že jsem na Zatmění a hraju absolutního šílence… No prostě noční natáčení není moje silná stránka. Ale zvládl jsem to a moc se těším na výsledek. Film Zatmění je můj splněný sen.“