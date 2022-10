RECENZE: Běžná selhání: Končící starý svět jsou i nové začátky

Psychologické sci-fi drama Běžná selhání scenáristky Kláry Vlasákové a rumunské režisérky Cristiny Grosanové mělo světovou premiéru na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách, kde Grosanová získala cenu za nejlepší režii, určenou filmařkám do čtyřiceti let. Dnes film vstupuje do českých kin.

Běžná selháníVideo: Xova Film