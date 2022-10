Král von Trier kráčí k nám

Chtěl se dostat na výtvarnou akademii, na žurnalistiku i na divadelní režii, ale nikde neměli pro jeho arogantní suverenitu pochopení, v polovině sedmdesátých let začal dokonce používat přídomek „von“… Nakonec ho přijali na filmovou vědu, odkud se mu podařilo přejít na studium režie na dánské filmové škole. Tam formoval svůj originální rukopis.

Jeho celovečerní hraný debut Prvek zločinu (1984) měl premiéru na filmovém festivalu v Cannes, a festival si nervózního, arogantního provokatéra zamiloval. Přijetím jeho dalších novinek se mu pak staral o publicitu, on zase přesně o takový rozruch, jaký prestižní filmová událost potřebuje. Festival uvedl jedenáct jeho filmů, z toho deset v hlavní soutěži.

V roce 1996 přivezl Lars von Trier do Cannes film Prolomit vlny s Emily Watsonovou a Stellanem Skarsgardem, byl z toho poprask – a Velká cena. Mystický příběh manželství hluboce věřící dívky Bess a úrazem s trvalými následky stiženého Jana, který vypovídá o síle víry, míře sebeobětování i o poutu lásky, dojímal diváky i kritiky.

V roce 2000 přivezl ve svém autě s přívěsem (do letadla ani do vlaku nikdy nevkročil) do Cannes Tanec v temnotách a okamžitě rozdělil publikum na dva nesmiřitelné tábory – bezuzdného nadšení a téměř hysterického odmítnutí.