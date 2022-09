Nové knihy: Nesvačilová, Vagnerová a Havlík

Miroslav Bobek: Ryšavý knihovník a další zápisky ředitele zoo

Neobyčejná zvířata, neobyčejní lidé, neobyčejné místo… to je Zoo Praha. Nahlédněte prostřednictvím zápisků ředitele Miroslava Bobka do zákulisí jedné z nejlepších zoologických zahrad světa!

Dozvíte se spoustu zajímavostí z její současnosti i historie a podíváte se nejen do areálu v Troji, ale také vycestujete za gorilami do Afriky a za jinými vzácnými zvířaty do dalších částí světa. Seznámíte se s ochranářskými projekty, jež organizuje či podporuje pražská zoo, a odhalíte záhadu podivného tvora, který měl vyhynout již před miliony let.

Universum, 288 stran, 359 Kč

Harlan Coben: Drž se blízko

Megan je na první pohled obyčejná máma z předměstí. Má dvě děti, laskavého manžela a taky minulost, kterou úzkostlivě tají. Ray býval nadějným fotografem, ale místo snímků pro prestižní časopisy teď fotí pro bulvár nablýskané a falešné životy celebrit. Jack je detektiv, který se už sedmnáct let snaží rozlousknout podivný případ muže, který beze stopy zmizel. Tři zdánlivě obyčejné životy, které pojí temná minulost…

Kalibr, 344 stran, 399 Kč

Tim Sullivan: Cyklista

Při demolici zchátralých garáží odkryje bagr mrtvé tělo zabalené v igelitu. Totožnost zemřelého je zcela neznámá, typické opálení na rukou a nohou a jizvy na předloktích však podivínskému detektivu Crossovi mnohé napoví. Zapříčinila smrt mladého muže nelegální činnost, nebo za to může závist a ambice? George Cross, detektiv s Aspergerovým syndromem, stojí před nejtěžším případem své kariéry!

Druhý případ s detektivem Georgem Crossem má opět všechny atributy dobré detektivky: excentrického protagonistu, zajímavou zápletku, spád i špetku humoru.

Kalibr, 232 stran, 349 Kč

Sofia Lundbergová: Jiné životy

Po těžkém rozvodu jsou pro Esther víkendy bez syna bolestně osamělé, a tak si každou druhou sobotu krátí chvíli na louce u starého dubu. Jednoho dne se tam potká s Ruth – starší dámou s úžasnou schopností soustředit se na vše, co je v životě krásné. Když Ruth vypráví o svém mládí, Esther je jejím příběhem naprosto fascinovaná. Mezi oběma ženami rozkvete nečekané a pevné přátelství.

Pátrání po odpovědích zavede Esther až do Itálie a k jezeru Como, kde začne zjišťovat, že Ruth v sobě skrývá mnohem víc, než si kdy připouštěla.

Ikar, 312 stran, 379 Kč

Petra Nesvačilová, Hana Vagnerová: Diář Petry Nesvačilové a Hanky Vagnerové na rok 2023

Dvě populární herečky a velké kamarádky Petra Nesvačilová s Hankou Vagnerovou přenesly svou nespoutanou energii na stránky originálního diáře, který společně připravily pro své fanoušky na příští rok 2023.

Diář samozřejmě obsahuje klasické týdenní kalendárium a prostor pro poznámky, je to prostě normální diář, jak má být. Tuto základní „diářovou výbavu“ ale ještě navíc doplňují osobité texty, poznámky a kresby obou kamarádek.

Esence, 136 stran, 359 Kč

Stacey Kennedyová: Sváděj mě

Zoey Parkerová zosnovala plán pomsty ve třech krocích. Získá vstup do velmi exkluzivního erotického klubu Phoenix, prožije své nejdivočejší fantazie přímo před očima svých dávných nepřátel, čímž jim dokáže, že ji nezlomili a zmizí a už se nikdy nevrátí. Jediný zádrhel v jejím představuje Rhys Harrington, majitel Phoenixu a muž, od kterého by si měla zachovat odstup.

Metafora, 208 stran, 289 Kč

Marie-Christine Chartierová: Počkám na tebe

Maxovi a Cam je pětadvacet a už pár let jsou nejlepší přátelé. To je jedna z jejich základních jistot. Cam dokončuje studium psychologie a nikdy nic nedostala zadarmo. Max je synek z bohaté rodiny s velmi problematickým vztahem k otci, kterého kdysi přistihl při nevěře. Otci navzdory rovnou po bakalářském studiu nastoupil do PR agentury. Ve svém oboru i u žen je velmi úspěšný, může mít každou, na kterou ukáže, ale opravdu touží jen po jediné.

Cam k Maxovi váže silný cit, ale přestože touží po partnerském vztahu a tuší, že Max by mohl být ten pravý, nechce riskovat ztrátu nejlepšího kamaráda, kdyby jim to nevyšlo. A tak se tváří, že jí přesně tohle vyhovuje, a marně hledá opravdovou lásku – nebo aspoň trochu trvanlivější vztah.

Metafora, 224 stran, 279 Kč

Adam Havlík: Marky, bony, digitálky

Obraz veksláka patří neodmyslitelně k pozdnímu období socialistického Československa. Stal se námětem řady knih a filmů. Kniha historika Adama Havlíka fenomén veksláctví, černého trhu a vztahu mezi oficiální a šedou ekonomikou sleduje v širokých souvislostech a ukazuje tak dosud málo známou tvář období pozdního „reálného socialismu“. Kniha se věnuje například fungování legendárního Tuzexu, jeho nabídce, kriminálním aktivitám a životnímu stylu spojenému s „veksláctvím“, ale i jeho vnímání většinovou společností, a také kontinuitě mezi předlistopadovou a polistopadovou dobou, kterou je možné dobře dokumentovat právě na příkladu prorůstání šedé ekonomiky a organizovaného zločinu. Kniha je bohatě ilustrovaná, její vizuální podoba je dílem grafika Matúše Buranovského.

Vyšehrad, 336 stran, 449 Kč

Roman Voosen, Kerstin Signe Danielssonová: Červený pokoj

Krátce po letním slunovratu se vrchní komisařka Ingrid Nyströmová zabývá podivným případem vraždy. Osaměle žijícímu počítačovému odborníkovi Adamu Arlemarkovi někdo vyjmul z hrudníku srdce a místo něj mu do těla vložil měsíční horninu. Když se vyšetřování rozjíždí na plné obrátky, vyjde najevo, že oběť v minulosti prožila strašlivé věci… Pokud chce Nyströmová případ vyřešit, musí se ponořit do temného světa, přestože je to zcela proti jejímu vnitřnímu přesvědčení. Souběžně s tím vyšetřuje záhadný zločin i komisařka Stina Forssová. Vydává se za polární kruh do důlního města Kiruna, aby objasnila případ vraždy alkoholika Mattiho Leinonena, při níž vrah zmizel z uzavřeného prostoru.

Moba, 392 stran, 320 Kč

Jo Spain: Pod povrchem

Dva mocní muži se pozdě v noci sejdou na utajeném místě a diskutují o dávno započatém plánu, který má již brzy dojít naplnění. Jeden se zoufale snaží zjistit, jestli jim něco nestojí v cestě, druhý ho ujišťuje, že má vše zcela pod kontrolou. O několik hodin později je vysoce postavený vládní funkcionář Ryan Finnegan brutálně zavražděn v nejchráněnější budově Irska, v paláci Leinster House, sídle parlamentu. Inspektor Tom Reynolds se svým týmem přichází na scénu, aby mohl odhalit, kdo za vraždou stojí. Důkazy nejprve ukazují na zločin motivovaný politickými konflikty, pak ale překvapivý objev pošle vyšetřovatele zcela jiným směrem. Motiv vraždy je náhle mnohem osobnější.

Moba, 360 stran, 319 Kč