Nové knihy: Nesbø, Lecoatová a Veselý

Uznávaný přírodovědec a tvář populárních dokumentů BBC vypráví o svých prvních cestách do neznáma za neprostupnou panenskou divočinou. Po úspěšných výpravách do Afriky a Jižní Ameriky zamířili David Attenborough se svým dvorním kameramanem Charlesem Lagusem na konci 50. let minulého století doslova na druhý konec světa. Na Madagaskaru, Nové Guineji, tichomořských ostrovech i v australském Severním teritoriu natáčeli divoká zvířata i původní obyvatele, jejichž zvyky byly (a dodnes jsou) pro naprostou většinu lidí na Západě zcela neznámé.