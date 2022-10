Jo Nesbø: Alkohol, pití a psaní v mém případě nefungují

V úterý přiletěl do Prahy, aby tu představil svou novou knihu Krysí ostrov a jiné povídky. Následně se přesunul do Brna, kde na něj čeká český lezec Adam Ondra. Vedle společného zdolávání skal zajdou i na premiéru dokumentu Adam Ondra: Posunout hranice. Jo Nesbø se na tuhle šanci těší řadu let.

Rozhovor se spisovatelem Jo NesboVideo: Novinky