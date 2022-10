Jo Nesbø se těší na lezení s Adamem Ondrou a do Ruska už knihy neprodává

„Každé město je napoprvé nudné. Chtějí vám ukázat historické monumenty, snaží se předstírat, že je to zajímavé… Kde jsou ta skrytá místa v Praze?“ ptal se pobaveně novinářů s tím, že je vždy nejzajímavější poznat město v jeho temných zákoutích.

Ke své nejznámější postavě Harryho Holea uvedl, že ví, jak celá série jednou skončí. „Dokonce jsem si už vše i napsal, jen to je uložené ve starém notebooku a nevím, kde ten je,“ rozesmál publikum.

Za jeden ze svých životních snů pak označil lezení s Adamem Ondrou, které po letech konečně uskuteční poblíž Brna. Je jeho velkým fanouškem a když si měl kdysi vybrat, jakého Čecha by viděl nejraději, nezaváhal.

Setkání se podařilo dohodnout až nyní a vedle lezení Jo Nesbø zamíří ve středu i do kina, na nový dokument o Adam Ondra: Posunout hranice.

Dodal, že nedávno zdolal obtížnost 7c a jeho cílem je, vzhledem k věku a stavu těla, 8a. V minulosti se chystal také o lezcích psát, a tak se dostal mimo jiné k Adamu Ondrovi. „Toho zná ale každý lezec,“ podotkl s tím, že on začal lézt poměrně starý, po padesátce.

„Kdo z nás by šel umírat kvůli demokracii? Kvůli nezávislosti? Kvůli svobodě? Našel by se někdo v Norsku?“ ptal se řečnicky na tiskové konferenci k seriálu Okupace (2015).

Vzpomněl i nejednoznačnost dějin, příběhy z vlastní rodiny, kdy mámina část byla za 2. světové války v odboji, ale jeho táta se vrátil ze Spojených států, aby jako antikomunista bojoval s Němci proti Stalinovi, dostal se až do Leningradu. V souvislosti s tím zmínil také současnost, válku na Ukrajině.

Zavzpomínal také na trable s překladem své knihy z norštiny do ruštiny: „Když se mě pan překladatel, teď už může být poměrně dobrý, ptal na základní slova, znejistěl jsem. Což on pochopil a uklidnil mě slovy: nebojte se, já norsky umím, za měsíc jedu na třítýdenní kurz norštiny do Norska.“