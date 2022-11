Nové knihy: Kolouchová, Purja a Jordán

Stezka Českem, to je první oficiální přechod po hranicích republiky tvořící tisícikilometrovou trasu po jižní části a tisícikilometrovou po severní. Jak se z nápadu party nadšenců stane přechod ve stylu Pacifické hřebenovky nebo Camina, který se dostane do největší světové aplikace dálkových treků a do amerického Forbesu? Proč dokáže takováto cesta během roku nadchnout tisíce lidí? A proč se na stezku vydalo několik psů, kůň, kuře, ale pštros ještě ne?

Po svých čtyřicátých narozeninách prošla autorka coming outem. Odezvy okolí byly chápavé, příznivé, ale i negativní. Aby její přátelé a blízcí lépe pochopili, co a proč se v jejím životě odehrálo, vznikla tato kniha. Příběh není autobiografický, ale zkušenost autentická je. V knize si autorka odpovídá na otázky typu: Co mi to dalo a co naopak vzalo? A nebylo by snadnější už nic takového neřešit, nikomu nic neříkat a chovat se jako dřív? Pokud máte fungující rodinu, proč si život komplikovat láskou k někomu, kdo pro mnohé lidi z vašeho okolí bude jen těžko akceptovatelný?